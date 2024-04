US-Anleihen tendieren mit Kursrückgängen

US-Staatsanleihen haben am Montag an ihre schwache Tendenz vom Wochenausklang angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,34 Prozent auf 109,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,42 Prozent.

Schon am Freitag waren die Renditen am US-Kapitalmarkt deutlich gestiegen. Ausschlaggebend war der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung, der die solide Entwicklung des Jobmarkts bestätigte. Für die US-Zentralbank bedeutet das, dass sie sich mit der angepeilten Lockerung ihrer straffen Geldpolitik im Zweifel Zeit lassen kann. Vereinzelt wird von Fachleuten schon die Frage aufgeworfen, ob die Fed ihre Leitzinsen in diesem Jahr überhaupt noch senken wird.

