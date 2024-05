US-Anleihen tendieren mit Kursverlusten

US-Staatsanleihen haben am Freitag Verluste verzeichnet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,36 Prozent auf 108,70 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,5 Prozent.

Die Stimmung der US-Verbraucher hatte sich laut einer Umfrage der Universität von Michigan im Mai deutlich eingetrübt. Gleichzeitig stiegen deren Inflationserwartungen, womit die jüngst von schwächeren US-Arbeitsmarktdaten noch befeuerten Zinssenkungserwartungen wieder einen Dämpfer bekamen.

Am Freitag meldeten sich zudem wie schon im Wochenverlauf weitere Fed-Mitglieder zu Wort - und zeigten sich mit Blick auf baldige Zinssenkungen teils zurückhaltend. Gouverneurin Michelle Bowman etwa hält es derzeit noch nicht für angemessen, die Zinsen angesichts der in den USA hartnäckigen Inflation in diesem Jahr zu senken.

ste