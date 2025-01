US-Anleiherenditen geben weiter nach

DOW JONES--Am US-Anleihemarkt haben die Renditen am Donnerstag nochmals etwas nachgegeben. Die Zehnjahresrendite sank um 2,5 Basispunkte auf 4,68 Prozent. Händler berichteten von dünnen Umsätzen, denn wegen des Gedenkens an den verstorbenen früheren US-Präsidenten Jimmy Carter fand nur eine verkürzte Sitzung statt. Die US-Aktienmärkte blieben ganz geschlossen.

Vor den mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten für Dezember, die am Freitag veröffentlicht werden, liefen Anlegern den "sicheren Hafen" des Anleihemarkts an. Es wird erwartet, dass die Daten von einer unverändert guten Beschäftigungslage zeugen. Das wiederum dürfte Inflationsängsten neue Nahrung geben und Zinssenkungserwartungen weiter eindämmen. Am Donnerstag wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,26 -2,5 4,29 2,4

5 Jahre 4,45 -1,2 4,46 6,8

7 Jahre 4,57 -0,7 4,57 8,6

10 Jahre 4,68 -2,5 4,70 10,6

30 Jahre 4,91 +1,0 4,91 13,5

