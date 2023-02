US-Arbeitsmarkt schürt Zinssorgen: Großer Wochenausblick mit aktuellen für Indizes (DAX, Dow, Nasdaq), Gold und Aktien (Apple, Tesla,...)

Zum Wochenstart sprechen wir zunächst kurz über die Auswirkungen der Zinspolitik in den USA, die in der Vorwoche für einen weiteren Kaufschub bei Technologieaktien führte.

Hierbei wurde zwischen den Assetklassen massiv umgeschichtet, wie der Blick auf den parallel fallenden Goldpreis zeigt. Dies ist vor allem an einem Freitag sehr ungewöhnlich gewesen. Neben Gold stand auch der DAX, der S&P500 und der Dow Jones im Mittelpunkt der ersten Chartanalyse, um von den Indizes startend danach tiefer in den Aktienbereich vorzudringen.

Die Gewinner im Dow Jones waren teilweise überraschend. Eine Intel stand ganz oben auf der Kaufliste von Angler:innen, obwohl vor einer Woche die Zahlen fast schon desaströs waren.

Auch das teuerste Unternehmen an der Wall Street nach Marktkapitalisierung - die Apple Aktie - konnte mit den Quartalszahlen nicht überzeugen. Jedoch fanden Analysten im Nachgang das Kursniveau spannend und vergaben vielfach Kaufempfehlungen. Von daher fiel die Korrektur in der Aktie eher gering aus, was auch bei Amazon der Fall war.

Aus dem Technologiebereich stand zudem die Microsoft im Fokus der Betrachtungen. Das Unternehmen versucht aus seinem Abwärtstrend auszubrechen und scheiterte vorerst. Dies gelang bereits einer Tesla vor 2 Wochen. Die Aktie hat sich seither nahezu verdoppelt.

Ebenfalls positiv nach Quartalszahlen war das Chartbild von Meta Platform zu werten. Der ehemalige Facebook-Konzern, zu dem auch WhatsApp und Instagram gehört, restrukturiert das Unternehmen und möchte zur Wachstumsstory zurückfinden. Anleger haben dies als "Vorschuss" bereits mit über 22 Prozent Kursanstieg honoriert. Damit ist das Chartbild nahe eines alten GAPs und hat eine neue Kurslücke aufgetan.

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!





