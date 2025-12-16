|Konjunkturdaten
16.12.2025 14:47:41
US-Arbeitsmarkt zeigt Schwäche im Oktober - im November uneinheitliche Entwicklung
US-Arbeitsmarkt enttäuscht im Oktober mit Stellenabbau
Der US-Arbeitsmarkt hat im Oktober eine deutliche Schwäche gezeigt. Die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft (Non-Farm Payrolls) ist im Berichtsmonat um 105.000 Stellen gesunken. Damit wurde die ohnehin negative Markterwartung von einem Rückgang um lediglich 25.000 Stellen erheblich verfehlt.
US-Beschäftigung zieht im November etwas stärker als erwartet an
Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich im November uneinheitlich entwickelt. Wie das Bureau of Labor Services (BLS) mitteilte, stieg die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vormonat um 64.000. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Zuwachs von 45.000 prognostiziert. Die Arbeitslosenquote lag im November bei 4,6 Prozent. Erwartet worden waren 4,5 Prozent.
