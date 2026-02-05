|
05.02.2026 07:22:47
US-Arbeitsmarktbericht wird am 11. Februar veröffentlicht
Von Matt Grossman
DOW JONES--Die offiziellen US-Daten zum Arbeitsmarkt werden nun kommende Woche veröffentlicht. Der Arbeitsmarktbericht, der ursprünglich diese Woche Freitag veröffentlicht werden sollte, ist nun für Mittwoch, den 11. Februar geplant, wie das Amt für Arbeitsmarktstatistik (BLS) mitteilte. Die Behörde hatte die Veröffentlichung wegen des Teil-Regierungsstillstands in den USA verschoben, der mittlerweile aufgehoben wurde.
Auch andere Daten wurden neu angesetzt: Die Umfrage zu offenen Stellen und Arbeitsmarktfluktuation (Jolts) - ursprünglich für diese Woche Dienstag angesetzt - kommt nun am Donnerstag. Der Verbraucherpreisindex ist nun für Freitag kommender Woche vorgesehen.
Link: https://www.bls.gov/bls/2025-lapse-revised-release-dates.htm
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/DJN/mgo/apo
(END) Dow Jones Newswires
February 05, 2026 01:23 ET (06:23 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.