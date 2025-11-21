US-Arbeitsmarktberichte für Oktober und November am 16. Dezember

DOW JONES--Das Bureau of Labor Statistics (BLS) hat seinen Kalender für die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten aktualisiert. Demnach werden die Arbeitsmarktberichte für Oktober und November zusammen am 16. Dezember veröffentlicht. Das bedeutet, dass der am Donnerstag veröffentlichte September-Bericht der letzte vor der Fed-Zinsentscheidung am 10. Dezember war. Weitere Termine: Erzeugerpreise für September (25. November), Importpreise (3. Dezember), Jolts für September gestrichen, Jolts für Oktober (9. Dezember).

