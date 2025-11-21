|
21.11.2025 10:19:40
US-Arbeitsmarktberichte für Oktober und November am 16. Dezember
DOW JONES--Das Bureau of Labor Statistics (BLS) hat seinen Kalender für die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten aktualisiert. Demnach werden die Arbeitsmarktberichte für Oktober und November zusammen am 16. Dezember veröffentlicht. Das bedeutet, dass der am Donnerstag veröffentlichte September-Bericht der letzte vor der Fed-Zinsentscheidung am 10. Dezember war. Weitere Termine: Erzeugerpreise für September (25. November), Importpreise (3. Dezember), Jolts für September gestrichen, Jolts für Oktober (9. Dezember).
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/DJN/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
November 21, 2025 04:20 ET (09:20 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSorge um ausbleibende US-Leitzinssenkung: ATX mit deutlichen Verlusten -- DAX ebenfalls tiefer - 23.000 Punkte-Marke zurück erobert -- Handel in Asien endet mit teils deutlichen Verlusten
Am heimischen Aktienmarkt sind Verluste zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt wird das Minus kleiner. In Fernost sind am Freitag teils deutliche Abschläge zu sehen.