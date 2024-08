US-Bürger werden nach Freilassung medizinisch untersucht

SAN ANTONIO/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die aus russischer Haft freigekommenen US-Bürger werden nach ihrer Heimkehr medizinisch untersucht. Nachdem sie von US-Präsident Joe Biden und Vizepräsidentin Kamala Harris empfangen worden waren, sind der "Wall Street Journal"-Korrespondent Evan Gershkovich, der ehemalige Soldat Paul Whelan und die Journalistin Alsu Kurmasheva von der Hauptstadt Washington direkt weiter nach San Antonio im Bundesstaat Texas gereist. Dort begaben sie sich in ein Militärkrankenhaus.

Angesprochen auf das just Erlebte sagte Whelan der in Texas anwesenden Presse, es habe sich zunächst nicht real angefühlt. "Als wir über England flogen, da wurde es real. Wir flogen über Irland, dann über Kanada und nach Amerika." Whelan hat neben der amerikanischen auch die britische, irische und kanadische Staatsbürgerschaft. Der 54-Jährige war im Juni 2020 von einem russischen Gericht wegen angeblicher Agententätigkeit zu 16 Jahren Straflager verurteilt worden - er beteuerte vehement seine Unschuld. In der Untersuchungshaft erkrankte Whelan schwer und musste notoperiert werden.

Am Donnerstag hatten Russland, Belarus und mehrere westliche Länder in einer beispiellosen Aktion unter Beteiligung des türkischen Geheimdienstes MIT auf dem Flughafen von Ankara insgesamt 26 Gefangene ausgetauscht. Im Gegenzug für die Freilassung politischer Gefangener und Kremlkritiker ließen Deutschland, die USA und Partnerländer einen verurteilten Mörder und unter Spionageverdacht stehende Häftlinge aus Russland gehen./gei/DP/he