Citizens Aktie

Citizens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 542145 / ISIN: US1747151025

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26.07.2026 03:07:19

US citizens are ramping up pressure on data centers

Rapid data center construction across the US, fueled by AI, comes with serious threats to the environment, public health and energy supply. Local opposition has blocked or delayed dozens of projects.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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