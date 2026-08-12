Citizens Aktie
WKN: 542145 / ISIN: US1747151025
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12.08.2026 16:31:21
US citizens are ramping up pressure on data centers
Rapid data center construction across the US, fueled by AI, comes with serious threats to the environment, public health and energy supply. Local opposition has blocked or delayed dozens of projects.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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