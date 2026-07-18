Anthropic Aktie

Anthropic für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000

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18.07.2026 17:27:20

US curbs Anthropic AI access, raising global concerns

The Trump administration has restricted foreign access to Anthropic's latest AI models over security fears, forcing a global shutdown. Could the row hurt the Claude-maker's IPO plans and set a far-reaching precedent?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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