CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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14.06.2026 12:07:19
US deports migrants, including Iranian activist, to CAR
The number of migrants deported is not yet clear, but it is believed to be around two dozen. The Trump administration has signed controversial deals with several African countries to deport migrants it cannot send home.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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