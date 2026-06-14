CAR Aktie

CAR für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US14074L1052

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14.06.2026 12:07:19

US deports migrants, including Iranian activist, to CAR

The number of migrants deported is not yet clear, but it is believed to be around two dozen. The Trump administration has signed controversial deals with several African countries to deport migrants it cannot send home.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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