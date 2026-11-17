No Show Aktie
ISIN: US6548771095
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17.11.2026 13:19:24
US flexes its COP muscle despite Trump no-show
The US government is snubbing UN climate talks in Turkey. That's prompted a delegation of American lawmakers, mayors and governors to make the trip instead, aiming to show climate action in the US is alive and well.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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