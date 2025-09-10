|
US Global Investors stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
US Global Investors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 1,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 29,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem US Global Investors 2,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahr verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 8,87 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,28 Millionen USD in den Büchern standen.
