10.09.2025 06:31:29

US Global Investors stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

US Global Investors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.09.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 29,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem US Global Investors 2,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,030 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahr verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 8,87 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 67,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,28 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.09.25 Tech-Riesen im Fokus: In diese Aktien investierte die Schweizerische Nationalbank im 2. Quartal in den USA
08.09.25 NVIDIA, Microsoft und Apple: Diese US-Aktien lagen im zweiten Quartal 2025 im UBS-Depot
07.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Regierung in Frankreich gescheitert: ATX schließt leicht im Plus -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Wall Street schlussendlich mit leichten Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen am Dienstag vorsichtig zu. Der DAX gab derweil nach. Die US-Börsen tendierten leicht nach oben. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen