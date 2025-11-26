26.11.2025 22:04:38

US-Gouverneur: Zwei Nationalgardisten in Washington sind tot

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die zwei in der US-Hauptstadt Washington angeschossenen Nationalgardisten sind nach Angaben des Gouverneurs von West Virginia, Patrick Morrisey, gestorben. Die beiden Opfer stammten aus diesem US-Bundesstaat, wie er auf der Plattform X und auf Facebook mitteilte./gei/DP/he

