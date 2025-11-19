US-Handelsbilanzdefizit sinkt im August

DOW JONES--Das Defizit in der Handelsbilanz der USA ist im August etwas niedriger als erwartet gewesen. Wie das Handelsministerium mitteilte, betrug es 59,55 Milliarden US-Dollar, nach revidiert 78,15 (vorläufig: 78,31) Milliarden im Juli. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 61,99 Milliarden Dollar gerechnet. Die Exporte stiegen um 0,1 Prozent auf 280,8 Milliarden Dollar, während die Importe um 5,1 Prozent auf 340,4 Milliarden Dollar sanken.

Die höchsten Defizite hatten die USA mit Mexiko (16,3 Milliarden Dollar), China (15,4 Milliarden Dollar) und Vietnam (14,4 Milliarden Dollar). Das Defizit mit Deutschland lag bei 4,6 Milliarden Dollar.

