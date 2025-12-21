Justice Holdings Aktie
WKN DE: A1JFA1 / ISIN: VGG5209A1084
|
21.12.2025 07:11:20
US Justice Department begins release of some Epstein files
The Justice Department has dropped some of the files related to convicted sex offender Jeffrey Epstein. Former president Bill Clinton features heavily, but the documents make scant reference to Donald Trump.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!