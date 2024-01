US-Notenbankchef Powell: Zinssenkungen 'irgendwann' in diesem Jahr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Notenbank will sich noch nicht auf einen Zeitpunkt für die geldpolitische Wende festlegen. Wahrscheinlich hätten die Leitzinsen ihren Höhepunkt erreicht, sagte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwoch nach der Zinssitzung in Washington. Auch seien "irgendwann" in diesem Jahr Zinssenkungen zu erwarten, soweit sich die Wirtschaft erwartungsgemäß entwickle.

Allerdings benötige man mehr Zuversicht, dass sich die Inflation nachhaltig auf das Fed-Ziel von zwei Prozent zubewege, schränkte Powell ein. "Wir werden unsere Entscheidungen wie bisher auch von Sitzung zu Sitzung treffen."

Zuvor hatte die Fed ihre Leitzinsen in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent belassen. Dort liegt sie seit Sommer 2023. Angesichts rückläufiger Inflationsraten werden an den Finanzmärkten in diesem Jahr kräftige Zinssenkungen von der Federal Reserve erwartet. Ausmaß und Zeitpunkte sind aber ungewiss./bgf/jsl/he