FORM Holdings Aktie
WKN DE: A2AJ0M / ISIN: US34634E1029
|
23.12.2025 02:29:07
US regulator approves pill form of Wegovy weight-loss drug
Wegovy becomes first pill of its kind to be approved, shifting weight-loss drugs beyond injections.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
