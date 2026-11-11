CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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11.11.2026 22:49:32
US stocks end higher as CoreWeave results ease AI spending worries
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