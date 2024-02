US-Veto: UN-Resolution mit Forderung nach Gaza-Waffenruhe scheitert

NEW YORK (dpa-AFX) - Im Weltsicherheitsrat ist ein Resolutionsentwurf mit der Forderung nach einer sofortigen Waffenruhe im Gazastreifen gescheitert. Die USA legten am Dienstag in New York ein Veto gegen die Beschlussvorlage von Ratsmitglied Algerien ein./scb/DP/mis