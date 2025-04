USA: Auftragseingang in der Industrie legt weiter zu

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im Februar weiter gestiegen. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Es ist der zweite Anstieg in Folge. Im Januar waren die Aufträge um revidiert 1,8 Prozent (zuvor 1,7 Prozent) gestiegen und damit so stark wie seit dem vergangenen Juli nicht mehr.

Analysten hatten mit einem weiteren Zuwachs beim Auftragseingang gerechnet. Sie waren im Schnitt von einem Plus von 0,5 Prozent ausgegangen.

Die Aufträge für langlebige Güter stiegen laut einer zweiten Schätzung um 1,0 Prozent. Damit wurde eine erste Schätzung von einem Plus von 0,9 Prozent leicht nach oben revidiert. Die entsprechenden Aufträge ohne Transportgüter stiegen wie erwartet um 0,7 Prozent.

Die Orders für zivile Kapitalgüter ohne Flugzeuge fielen hingegen im Februar um 0,2 Prozent. Diese Komponente gilt als Schätzgröße für die Investitionen der Unternehmen./jkr/jsl/he