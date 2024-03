USA: Bauausgaben sinken überraschend

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauausgaben zu Beginn des Jahres unerwartet gefallen. Im Januar gingen sie um 0,2 Prozent zum Vormonat zurück, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten hingegen im Schnitt einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet.

Im Dezember waren die Bauinvestitionen allerdings stärker als bisher bekannt gestiegen. Das Ministerium revidierte den Anstieg nach oben, von zuvor 0,9 Prozent auf 1,1 Prozent./jkr/jsl/he