USA bieten Migranten Weihnachtsbonus für 'Selbstabschiebung'

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung bietet Migranten, die keinen gültigen Aufenthaltstitel haben, für eine freiwillige Ausreise bis zum Jahresende einen Weihnachtsbonus: Wer sich bis 31. Dezember für die "Selbstabschiebung" anmelde, erhalte neben dem kostenlosen Heimflug eine Prämie von 3.000 US-Dollar (rund?2.550), teilte das Heimatschutzministerium mit. Seit Mai hatte die Regierung ausreisewilligen Migranten bereits 1.000 Dollar geboten, wenn sie in einer App des Ministeriums die Funktion zur "Selbstabschiebung" nutzen.

Mit dem Bild eines festlich geschmückten Weihnachtsbaums ermuntert die Regierung nun, den "Bonus" anzunehmen, um rechtzeitig zu den Feiertagen "nach Hause" zu reisen. Es handle sich um ein zeitlich begrenztes Angebot.

Viele Migranten, die einst illegal eingereist sind, leben allerdings seit Jahren oder Jahrzehnten in den Vereinigten Staaten und dürften inzwischen die USA als ihre Heimat ansehen. Doch genau das ist der Regierung von Präsident Donald Trump ein Dorn im Auge. Der Republikaner rühmt sich mit Massenabschiebungen und will möglichst viele Migranten vertreiben. Die Einwanderungsbehörde ICE greift auf Trumps Geheiß zunehmend rabiat durch, um möglichst viele Ausländer ohne gültige Papiere festzunehmen.

Bestes Weihnachtsgeschenk oder zynische Werbung?

Im neuen Aufruf des Heimatschutzministeriums hieß es, die "Selbstabschiebung" sei "das beste Geschenk", das ein Ausländer, der sich illegal in den USA aufhalte, sich und seiner Familie zu Weihnachten machen könne. "Es ist ein schneller, kostenloser und einfacher Prozess", hieß es. Man müsse nur die App "CBP Home" herunterladen, Informationen eingeben und das Ministerium werde den Rest organisieren, inklusive Ausreise und deren Bezahlung.

"Illegale Ausländer sollten dieses Geschenk nutzen und sich selbst abschieben, denn, wenn sie es nicht tun, werden wir sie finden, wir werden sie festnehmen und sie werden nie mehr zurückkehren", erklärte Heimatschutzministerin Kristi Noem. Ihren Angaben zufolge sollen seit Januar bereits 1,9 Millionen Ausländer die Möglichkeit der "Selbstabschiebung" genutzt haben, darunter Zehntausende, die die App nutzten. Die Zahlen des Ministeriums ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Festnahmen und Abschiebungen sind für den Staat viel teurer

Angaben des Heimatschutzministeriums vom Mai zufolge belaufen sich die durchschnittlichen Kosten für die Festnahme, Inhaftierung und Abschiebung eines illegal eingewanderten Migranten auf 17.121 US-Dollar. Klar ist daher: Günstiger für die Regierung ist es allemal, Menschen einen kleinen finanziellen Anreiz zu geben, das Land freiwillig zu verlassen./jbz/DP/zb