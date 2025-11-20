|
USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt verbessert. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sank in der vergangenen Woche um 8.000 auf 220.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Wert von 227.000 Anträgen erwartet.
Die Zahl der Hilfsanträge in der Woche zuvor wurde auf 228.000 revidiert. Die Erstellung der Daten wurde durch die mittlerweile beendete, teilweise Schließung der US-Regierungsbehörden ("Shutdown") im Zuge des Haushaltsstreits beeinträchtigt.
Die wöchentlichen Erstanträge werden an den Finanzmärkten beachtet, weil sie ein Indikator für die allgemeine Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt sind. Generell spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed. Die monatlichen Arbeitslosenzahlen für September wurden nachträglich ebenfalls am Donnerstag veröffentlicht und damit ausnahmsweise zeitgleich mit der Zahl der Erstanträge./la/jkr/he
