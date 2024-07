USA: Industrieproduktion steigt stärker als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Juni stärker gestiegen als erwartet. Gegenüber dem Vormonat legte sie um 0,6 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington bekannt gab. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Im Mai war die Produktion um 0,9 Prozent gestiegen.

Die Warenherstellung legte im Juni um 0,4 Prozent zu. Hier war ein Anstieg um 0,1 Prozent erwartet worden. Die Kapazitätsauslastung der Gesamtindustrie stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 78,8 Prozent./jsl/jkr/he