USA: Konsumausgaben steigen leicht - Preisauftrieb schwächt sich ab

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Konsumausgaben und Einkommen der US-Haushalte sind im Oktober leicht gestiegen. Im Monatsvergleich legten die Ausgaben um 0,2 Prozent zu, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg in diesem Ausmaß gerechnet. Die Einkommen der Haushalte erhöhten sich ebenfalls um 0,2 Prozent.

Der Preisauftrieb schwächt sich unterdessen weiter ab. Der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Preisindex PCE stieg im Jahresvergleich um 3,0 Prozent, nach 3,4 Prozent im Vormonat. Der Kernindex ohne Energie und Nahrungsmittel erhöhte sich um 3,5 Prozent - nach 3,7 Prozent im Monat zuvor.

Die Fed stemmt sich seit Frühjahr 2022 mit kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung. Seit vergangenen Sommer hat sie ihre Leitzinsen aber nicht mehr angehoben. Derzeit werden auch keine weiteren Anhebungen mehr erwartet, vielmehr wird auf erste Zinssenkungen im kommenden Jahr gesetzt./bgf/jkr/jha/