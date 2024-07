USA: Private Einkommen steigen moderater als erwartet

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Einkommen der privaten Haushalte in den USA sind im Juni moderater als erwartet gestiegen. Zum Vormonat erhöhten sie sich um 0,2 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Die Konsumausgaben stiegen wie erwartet um 0,3 Prozent.

Der Preisindex PCE stieg um 2,5 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat. Im Vormonat hatte die Rate 2,6 Prozent betragen. Der Rückgang war so erwartet worden. Die Kernrate (ohne Energie- und Nahrungsmittel) verharrte bei 2,6 Prozent. Hier war ein Rückgang auf 2,5 Prozent prognostiziert worden. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed.

Die erhöhte Inflation erschwert der Fed die geldpolitische Wende. Noch immer liegt der Leitzins auf dem Niveau, auf das ihn die Währungshüter während der großen Inflationswelle angehoben hatten. An den Finanzmärkten wird jetzt überwiegend eine erste Zinssenkung im September erwartet. Auf der Sitzung an diesem Mittwoch wird noch keine Anpassung erwartet./jsl/jkr/jha/