USA wollen Gaza-Vorschlag mit Resolution in Weltsicherheitsrat stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem von US-Präsident Joe Biden bekannt gemachten Plan für ein Gaza-Abkommen wollen sich die USA die Rückendeckung des Weltsicherheitsrates sichern. Die Vereinigten Staaten brachten am Montag eigenen Angaben zufolge eine entsprechende Resolution in das mächtigste UN-Gremium ein. Der Rat müsse mit einer Annahme der Beschlussvorlage darauf bestehen, dass die militante Hamas das Abkommen inklusive der Freilassung der Geiseln, einen vollständigen Waffenstillstand, die Ermöglichung großangelegter humanitärer Hilfe sowie den Wiederaufbauplan für Gaza akzeptiere, teilte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas Greenfield mit. "Die Mitglieder des Rates sollten sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen." Der Entwurf liegt der Deutschen-Presse Agentur vor.

Biden hatte am Freitag Details eines Entwurfs für einen Deal in drei Phasen präsentiert, dem Israel nach Angaben der US-Regierung bereits zugestimmt hat. Dieser sieht zunächst eine vollständige und uneingeschränkte Waffenruhe von sechs Wochen vor. In diesem Zeitraum würde eine bestimmte Gruppe von Geiseln freigelassen. Im Gegenzug würden Palästinenser freikommen, die in Israel inhaftiert sind. In der nächsten Phase würden die Kämpfe dann dauerhaft eingestellt und die verbliebenen Geiseln freigelassen. In einer letzten Phase soll dem Entwurf zufolge der Wiederaufbau des Gazastreifens beginnen.

Die USA hatten als engster Verbündeter Israels in den vergangenen Monaten eine Reihe von Vetos gegen Resolutionen eingelegt, die unter anderem eine Waffenruhe forderten. Mitten in der wachsenden internationalen Kritik am Vorgehen Israels im Gazastreifen änderte die US-Regierung aber ihren Ton./scb/DP/zb