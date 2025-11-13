USS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

USS gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat USS 180,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 166,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at