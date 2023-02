Valbiotis veröffentlicht Brief an die Aktionäre und Finanzkommunikationskalender für 2023

Pflichtmitteilung:

Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, PEA / KMU-qualifiziert), ein kommerziell ausgerichtetes Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, das sich auf wissenschaftliche Innovationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert hat, meldet die Veröffentlichung seines Briefs an die Aktionäre für das Jahr 2023, der auch den Finanzkalender des Unternehmens für 2023 beinhaltet.

In dieser neuen Ausgabe finden Sie Folgendes:

Eine Mitteilung von Sébastien PELTIER, CEO und Mitbegründer von Valbiotis, an die Aktionäre, die in einer Zeit der strategischen Beschleunigung unschätzbare Unterstützung leisten

Eine Übersicht über die nächsten wichtigen Meilensteine: die Ergebnisse der klinischen Studie Phase II/III-REVERSE-IT mit TOTUM•63 gegen Prädiabetes, die Unterzeichnung von Lizenz- bzw. Vertriebsvereinbarungen mit großen regionalen bzw. globalen Akteuren im Bereich Ernährung und Gesundheit für die Vermarktung von TOTUM•070 (LDL-Cholesterin) auf internationaler Ebene; in Frankreich wird das Unternehmen die Vermarktung von TOTUM•070 selbst übernehmen

Erkenntnisse über die folgenden Bereiche: den Markt für Nahrungsergänzungsmittel, die Positionierung von TOTUM•070, Fortschritte im Bereich soziale Unternehmensverantwortung (CSR), das F&E-Programm für Mikroalgen

Börseninformationen zu Aktien von Valbiotis

Valbiotis veröffentlicht außerdem den Finanzkalender des Unternehmens für 2023:

15. März: Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2022

2. Mai: Jahreshauptversammlung (Teilnahmebedingungen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben)

28. September: Veröffentlichung des Halbjahresberichts 2023

Sie finden alle relevanten Informationen, wie beispielsweise Finanzberichte, Dokumente zur Hauptversammlung, Börsendaten, Briefe an die Aktionäre, die Unternehmenspräsentation und das einheitliche Registrierungsformular, auf der Webseite des Unternehmens www.valbiotis.com im Bereich "Investors" (https://www.valbiotis.com/en/investors).

Aus Umweltschutzgründen und als Teil unserer Verpflichtungen bieten wir unseren "Brief an die Aktionäre" nur noch in digitaler Form an: Brief an die Aktionäre Nr. 6.

Über Valbiotis

Valbiotis ist ein kommerziell ausgerichtetes Forschungs- und Entwicklungsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf wissenschaftlichen Innovationen zur Vorbeugung und Bekämpfung von Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen liegt, um bisher unerfüllte medizinische Bedürfnisse zu decken.

Die innovative Strategie von Valbiotis soll die Gesundheitsversorgung durch die Entwicklung einer neuen Klasse gesundheitsfördernder Ernährungsprodukte revolutionieren, die darauf abzielen, das Risiko schwerer Stoffwechselkrankheiten zu senken. Diese Lösungen setzen an mehreren Punkten an und werden durch die Verwendung terrestrischer und maritimer pflanzlicher Ausgangsstoffe ermöglicht.

Die Produkte des Unternehmens sollen auf internationaler Ebene durch Lizenz- bzw. Vertriebsvereinbarungen mit globalen bzw. regionalen Akteuren im Bereich Gesundheit und Ernährung vermarktet werden. Auf dem französischen Markt wird Valbiotis selbst für die Vermarktung seiner Produkte verantwortlich sein.

Das Unternehmen wurde Anfang 2014 im französischen La Rochelle gegründet und ist zahlreiche Kooperationen mit führenden Wissenschaftszentren eingegangen. Es unterhält drei Standorte in Frankreich – Périgny und La Rochelle (Département Charente-Maritime) sowie Riom (Département Puy-de-Dôme) sowie eine Tochtergesellschaft in Quebec City (Kanada).

Valbiotis ist Mitglied des Netzwerks "BPI Excellence" und dem BPI-Label zufolge ein "Innovatives Unternehmen". Valbiotis wurde außerdem mit dem Prädikat "Junges innovatives Unternehmen" ausgezeichnet und hat von der Europäischen Union umfangreiche finanzielle Unterstützung aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) für seine Forschungsprogramme erhalten. Valbiotis ist ein PEA-KMU-qualifiziertes Unternehmen.

Weitere Informationen über Valbiotis erhalten Sie unter: www.valbiotis.com

Name: Valbiotis

ISIN-Code: FR0013254851

Mnemotechnischer Code: ALVAL

EnterNext© PEA-PME 150

