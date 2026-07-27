Valmet: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Valmet hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 EUR je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Valmet 1,32 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,24 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at