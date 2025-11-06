|
06.11.2025 06:31:29
Vanguard International Semiconductor hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Vanguard International Semiconductor hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,93 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,28 TWD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Vanguard International Semiconductor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,61 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12,35 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 11,80 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.
