Vanta: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Vanta veröffentlichte am 03.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,82 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Vanta -1,100 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 500 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,1 Millionen CAD ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 3,680 CAD gegenüber -12,200 CAD im Vorjahr verkündet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Vanta im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 175,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,22 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 0,08 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at