Variman Global Enterprises legte Quartalsergebnis vor

Variman Global Enterprises präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Variman Global Enterprises mit einem Umsatz von insgesamt 443,4 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 106,30 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,170 INR. Im Vorjahr hatte Variman Global Enterprises 0,040 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1,34 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 23,77 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,09 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at