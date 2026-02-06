|
06.02.2026
Varroc Engineering präsentierte Quartalsergebnisse
Varroc Engineering ließ sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Varroc Engineering die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -0,67 INR. Ein Jahr zuvor waren -3,100 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 22,88 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,75 Milliarden INR in den Büchern standen.
Experten hatten einen Gewinn von 4,95 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 22,83 Milliarden INR erwartet.
