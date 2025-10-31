Varun Beverages präsentierte Quartalsergebnisse

Varun Beverages ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Varun Beverages die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,19 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,91 INR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Varun Beverages 48,97 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 48,05 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,07 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 49,47 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at