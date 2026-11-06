Veeco Instruments präsentierte Quartalsergebnisse

Veeco Instruments hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Veeco Instruments 0,170 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Veeco Instruments in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,22 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 209,4 Millionen USD im Vergleich zu 165,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at