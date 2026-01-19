Veeram Securities präsentierte Quartalsergebnisse

Veeram Securities veröffentlichte am 17.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 INR, nach 0,090 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 75,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,1 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at