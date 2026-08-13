Venture Global A legte Quartalsergebnis vor

Venture Global A hat am 11.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Venture Global A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at