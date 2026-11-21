Venu Aktie
WKN DE: A40SG9 / ISIN: US92333E1047
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21.11.2026 23:56:04
Venu: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter fiscal 2026 earnings call, held on Nov. 16, 2026, Venu (NYSEMKT:VENU) announced that it closed a $60 million sale-leaseback transaction for the land beneath its Sunset Amphitheater project in McKinney, Texas. The company is evolving from a balance-sheet real estate developer into an operating live-entertainment enterprise as it brings more than $600 million of commercial venues online.
Three things management said stand out.
Venu is monetizing real estate assets to fund venue construction rather than issuing additional bridge debt. Selling the land beneath its Sunset Amphitheater project in McKinney, Texas, allowed management to pay off existing debt and finish venue developments.
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Analysen zu Venu Holding Corp Registered Shs
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