Venu: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Venu hat am 14.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD gegenüber -0,100 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Venu hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,4 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at