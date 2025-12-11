Vera Bradley, Inc. Q3 Loss Declines

(RTTNews) - Vera Bradley, Inc. (VRA) reported Loss for third quarter of -$12.37 million

The company's bottom line totaled -$12.37 million, or -$0.44 per share. This compares with -$12.80 million, or -$0.46 per share, last year.

Excluding items, Vera Bradley, Inc. reported adjusted earnings of -$8.31 million or -$0.30 per share for the period.

The company's revenue for the period fell 11.7% to $62.25 million from $70.48 million last year.

Vera Bradley, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$12.37 Mln. vs. -$12.80 Mln. last year. -EPS: -$0.44 vs. -$0.46 last year. -Revenue: $62.25 Mln vs. $70.48 Mln last year.