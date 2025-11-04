Veracyte Aktie
WKN DE: A1W7EA / ISIN: US92337F1075
|
04.11.2025 23:01:45
Veracyte Inc. Q3 Profit Increases, Beats Estimates
(RTTNews) - Veracyte Inc. (VCYT) revealed earnings for its third quarter that Increased from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's bottom line came in at $19.13 million, or $0.24 per share. This compares with $15.15 million, or $0.19 per share, last year.
Excluding items, Veracyte Inc. reported adjusted earnings of $40.96 million or $0.51 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.32 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 13.8% to $131.87 million from $115.86 million last year.
Veracyte Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.13 Mln. vs. $15.15 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.19 last year. -Revenue: $131.87 Mln vs. $115.86 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $484 - $487 Mln
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Veracyte Incmehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Veracyte präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Veracyte gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Veracyte öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Veracyte legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Veracyte zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Veracyte Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Veracyte Inc
|34,80
|10,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.