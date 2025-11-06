|
06.11.2025 06:31:29
Veracyte vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Veracyte äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Veracyte 0,190 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,82 Prozent auf 131,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 115,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
