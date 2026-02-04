Veradermics Incorporated Registered Shs Aktie

Veradermics Incorporated Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: US9229671048

04.02.2026 06:56:57

Veradermics Prices IPO At $17 Per Share

(RTTNews) - Veradermics, Incorporated (MANE), a late clinical-stage biopharmaceutical company, announced the pricing of its upsized initial public offering of 15.08 million shares at $17 per share.

In addition, Veradermics has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 2.26 million shares.

Gross proceeds from the offering, which is expected to close on February 5, are estimated to be approximately $256.3 million.

Veradermics' stock is expected to begin trading on the New York Stock Exchange on February 4, under the ticker symbol MANE.

Jefferies, Leerink Partners, Citigroup, and Cantor are acting as joint book-running managers for the offering.

Aktien in diesem Artikel

Veradermics Incorporated Registered Shs 37,56 -0,50% Veradermics Incorporated Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

