Veränderungen im Portfolio: So hat George Soros im dritten Quartal 2022 investiert

Das dritte Quartal 2022 hat dem Portfolio der Beteiligungsgesellschaft Soros Fund Management einige Anpassungen beschert. Zwar blieb die Spitzenposition unverändert, jedoch gab es auch einige Veränderungen in den Top Ten.

Ein Blick in das 13F-Formular, das jeder Investor in den USA offenlegen muss, der mehr als 100 Millionen US-Dollar verwaltet, zeigt, wie sich die Investmentlegende im dritten Quartal 2022 positioniert hat. Diese Änderungen haben sich in Soros' Portfolio im abgelaufenen Jahresviertel ergeben.

Redaktion finanzen.at