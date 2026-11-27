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27.11.2026 10:19:38
Verbraucherschützerin Pop scheidet 2027 aus
BERLIN (dpa-AFX) - An der Spitze der Verbraucherzentralen kommt es im neuen Jahr zu einem Wechsel. Die Chefin des Bundesverbands, Ramona Pop, scheidet nach der Erfüllung ihres laufenden Vertrags Anfang Juli 2027 auf eigenen Wunsch aus, wie der Verband in Berlin mitteilte. Die 49-Jährige will sich nach eigenen Worten neuen beruflichen Perspektiven zuwenden.
Die frühere Berliner Wirtschaftssenatorin und Grünen-Politikerin hatte den Posten als oberste Verbraucherschützerin Mitte 2022 übernommen. Der Bundesverband ist die Dachorganisation der Verbraucherzentralen in den 16 Bundesländern und weiterer Verbraucherverbände./sam/DP/zb
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