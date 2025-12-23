Verde Resources Aktie
WKN DE: A40B2F / ISIN: US92337V1026
|
23.12.2025 14:22:33
Verde Resources Files For Public Offering Of $5 To $8 Mln
(RTTNews) - Verde Resources Inc. (VRDR), an environmentally sustainable infrastructure products and technologies provider, said on Tuesday that it has publicly filed a registration statement on form S-1 with the U.S. Securities and Exchange Commission for a proposed underwritten public offering of its shares for gross proceeds of $5 million to $8 million.
In connection with the offering, the company has applied to list its shares on the Nasdaq.
Verde intends to use the net proceeds from this offering to increase the production and distribution of its BioAsphalt technology in North America.
The company also aims to use the net proceeds for research and development, and expand its licensing model to form commercial partnerships in new markets.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verde Resources Incmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Verde Resources Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Verde Resources Inc
|0,05
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRuhe vor Weihnachten: Dow stabil -- ATX wenig verändert -- DAX fester -- Börsen in Fernost schließen verhalten
Am Dienstag geht es angesichts der anstehenden Weihnachtsfeiertage am heimischen Aktienmarkt eher ruhig zu, während der deutsche Leitindex zulegt. Der Dow bewegt sich am Dienstag wenig. Daneben machten auch die asiatischen Indizes überwiegend keine großen Schritte.