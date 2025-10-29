T-Mobile US Aktie
WKN DE: A1T7LU / ISIN: US8725901040
|Harter Wettbewerb
|
29.10.2025 16:53:03
Verizon-Aktie gefragt: Trotz Kundenschwund bleibt Jahresprognose intakt
Im Kampf um den US-Markt hatte Verizon in der Vergangenheit regelmäßig die Preise erhöht. Das wirkte sich auch im dritten Quartal aus. Der Umsatz sei in den drei Monaten bis Ende September im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent auf 33,8 Milliarden US-Dollar (rund 29 Mrd Euro) gestiegen, hieß es von Verizon. Die Umsätze mit Mobilfunk-Diensten legten dabei um 2,1 Prozent auf 21 Milliarden Dollar zu, was im Rahmen der Erwartungen von Analysten lag.
Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) lag mit 12,8 Milliarden Dollar leicht über dem Vorjahreswert von 12,5 Milliarden. Der Nettogewinn erhöhte sich auf 5,1 Milliarden Dollar, nach 3,4 Milliarden im Vorjahr.
Der erst seit wenigen Wochen amtierende Konzernchef Dan Schulman bestätigte die Jahresziele, die noch sein Vorgänger Hans Vestberg im Juli angehoben hatte. Das bereinigte operative Ergebnis soll weiterhin um 2,5 bis 3,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ansteigen und der bereinigte Gewinn je Aktie um ein bis drei Prozent zulegen. Beim Ausblick auf den freien Mittelzufluss (Free Cashflow) geht das Management unverändert von 19,5 bis 20,5 Milliarden Dollar aus.
Verizon befindet sich in einem starken Wettbewerb mit AT&T und T-Mobile US. Die Telekom-Tochter hatte bereits vor rund einer Woche Quartalszahlen vorgelegt und ihren Jahresausblick angehoben. In den drei Monaten bis Ende September hat T-Mobile dabei die Zahl der Kunden mit Mobilfunkverträgen um eine Million gesteigert. Auch AT&T hat bereits Quartalszahlen vorgelegt und dabei 405.000 neue Kunden vermeldet.
/err/tav/jha/
NEW YORK (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu T-Mobile USmehr Nachrichten
|
24.10.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
23.10.25
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Gewinne (finanzen.at)
|
23.10.25
|T-Mobile US-Aktie trotzdem schwächer: Ziel für das Gesamtjahr erhöht (dpa-AFX)
|
23.10.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 nachmittags stärker (finanzen.at)
|
23.10.25
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.at)
|
23.10.25
|S&P 500-Wert T-Mobile US-Aktie: So viel hätten Anleger an einem T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
23.10.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
23.10.25
|Ausblick: T-Mobile US legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)